“Gente in Aspromonte”, torna la tre giorni ad Africo Vecchio

Si terrà sabato 20 agosto dalle 15.30 alle 17.30 - all’interno del Festival Gente in Aspromonte - l’incontro-dibattito “Pianificazione territoriale e progettazione urbanistica nell’Aspromonte ferito dai roghi”. Geologi, ingegneri, agronomi e forestali: tre ordini professionali si incontreranno sotto le querce del Rifugio Carrà, ad Africo Vecchio, per analizzare come gli incendi della scorsa estate abbiano cambiato la nostra montagna, provare a comprendere l’entità e l’intensità del danno, abbozzare progetti che riportino le persone nei borghi immaginando quale forma di ripopolamento sia più giusto proporre al giorno d’oggi, portare nel cuore della montagna la tecnologia camminando sul difficile limite del “a basso impatto ambientale” e proporre la costruzione di presidi medici e strade. Le storiche assenti.

Azioni che mettano la foresta al centro della vita dell’uomo moderno. L’evento sancirà la formazione di un tavolo tecnico che possa lavorare, anche nei mesi a seguire, alla stesura di un documento condiviso; in prima battuta per quantificare i beni, i danni e le risorse da subito spendibili, e nella fase successiva programmare opere durature e strutturate.

