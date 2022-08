Reggio Calabria, quattro milioni di interventi per risistemare tre fiumare

Progetti definitivi approvati. Adesso si dovrà procedere presto al bando per affidare i 4 milioni di lavori con cui provvedere alla sistemazione idraulica dei torrenti: Valanidi, Armo e Menga. Operazione attesa per un territorio che ha visto il fenomeno del dissesto idrogeologico, avanzare in modo preoccupante, accompagnata da devastanti alluvioni. Il tutto mentre si continua a ostruire e costruire nei greti dei torrenti, si continua a prelevare sabbia in maniera abusiva e ci si dimentica di provvedere a pulizia a manutenzione. In un quadro che presagisce disastri, l'operazione tenta di arginare la vulnerabilità del territorio. Dopo dodici anni dall’avvio di questa operazione sembra finalmente che si sia mosso un passo determinante con l’approvazione dei progetti da parte della Giunta comunale. Infatti l’iter è stato avviato nel 2010, con la sottoscrizione, tra il ministero dell'Ambiente e la Regione, dell’accordo di programma finalizzato alla pianificazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, intanto nel 2016 sono arrivati i Patti per la Regione Calabria che tra le finalità abbraccia anche quella della tutela del territorio, nel 2018 viene nominato il commissario. Anno in cui vengono approvati i progetti preliminari degli interventi e convocata la conferenza dei servizi con la Città Metropolitana, l’Autorità di Bacino e la Soprintendenza.

