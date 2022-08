Marijuana, cocaina, hashish e 5mila euro in casa, arrestato un 30enne a Reggio Calabria

La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 30 anni reggino per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Le Fiamme Gialle, dopo alcuni giorni di appostamento e il vaglio di informazioni raccolte durante controlli di routine, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, residente nella zona di Cannavò, con unità cinofile antidroga, trovando e sequestrando 2,5 chilogrammi di marijuana, 3 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish, nonchè bilancini, apparecchiature e materiali necessari al confezionamento delle dosi.

Nel giardino dell’abitazione sono state trovate anche tre piante di cannabis, alte 2 metri e in ottimo stato vegetativo. Nella tasca di un giubbino, appeso in un armadio, c'erano anche 5.000 euro in contanti, in banconote da 100 e 50 euro. L’arresto è stato convalidato dal gip di Reggio Calabria.

