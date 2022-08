A Villa San Giovanni concorso d’idee per valorizzare waterfront, lungomare e molo

“Fata Morgana, tra illusione e realtà. Interventi rivolti alla valorizzazione del waterfront, lungomare Fata Morgana e del molo sottoflutto”: un concorso d’idee deliberato dall'amministrazione, beneficiando del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale. Nel dettaglio, il Comune di Villa può fruire di poco più di 72 mila euro.

«Occasione unica» la definiscono il sindaco Caminiti, la Giunta e il gruppo consiliare “Città in movimento”. Intanto perché «permette di valutare progetti su un’area biglietto da visita e volano per il rilancio turistico ed economico» e «consente d’acquisire progettazioni spendibili su bandi successivi: le proposte selezionate saranno acquisite in proprietà dal Comune, potendo divenire base di ulteriori procedure o utilizzate per partecipare ad avvisi ed iter di evidenza pubblica».

Si sta avviando, quindi, («assieme alla collaborazione di professionisti villesi e non che già si sono resi disponibili») un “parco progetti”.

