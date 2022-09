Reggio Calabria, l’Anas apre il cantiere sulla Statale: code infinite e traffico “impazzito”

La città ostaggio dei lavori sulla 106, traffico rallentato che costringe a ore e ore di fila che si snoda lungo chilometri. Il cantiere che si estende tra lo svincolo dell'aeroporto e quello di San Gregorio ha letteralmente paralizzato la viabilità. L'Anas sta provvedendo a installare la barriera di cemento che separa le corsie del traffico. Ha deciso e ha aperto il cantiere. Così nell’arco di una manciata di ore è scoppiato l’inferno: code lunghissime da e per l’area sud. La città intasata, le strade in prossimità degli svincoli bloccate dal traffico. Ancora una volta la società autostrade impone i suoi diktat e poco importa se la circolazione viene stravolta. L’ipotesi di far lavorare i cantieri nel corso delle ore notturne, proprio per non alterare il traffico e magari garantire condizioni migliori alle maestranze, a queste latitudini, pare non sia contemplata. Il tutto nel silenzio delle istituzioni, che erano state informate dell’avvio del cantiere. Tanto i reggini sono tristemente avvezzi ad accettare decisioni calate dall’alto, e poco importa se si deve fare una coda di due ore per raggiungere la zona sud, o in direzione contraria se si deve arrivare in città, se i mezzi di soccorso trovano l’unica via di accesso per entrare e uscire dalla città intasata. Si perché la 106 rimane l’unica arteria che collega il basso ionio alla città. Non c’è altro modo.

