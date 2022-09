Reggio, l'Anas precisa: lavori sulla SS 106 in due tranche. Si riprende il 14 settembre

Arrivano i chiarimenti di Anas sui lavori in esecuzione lungo la Statale 106. Dopo aver chiesto informazioni, senza ricevere risposte, la società spiega le ragioni che hanno generato gli interventi e indica il cronoprogramma. A distanza di 24 ore dal nostro articolo. Annunci in cui si profilano ancora giorni di disagi per un ‘ operazione che si articolerà in due tranche. Il secondo intervento prenderà il via giorno 14 proprio in concomitanza con l’apertura delle scuole. Non si poteva sperare di meglio, per creare disagi sull’unica strada che collega i Comuni del basso ionio e i popolosi quartieri della periferia sud, alla città. Ma ci si deve armare di pazienza visto che i lavori prevedono tempi stimati dall’Anas in 70 giorni.

Spiega Anas: «I progetti per la sostituzione delle barriere di sicurezza sono stati già presentati e discussi nel corso dell’ultimo Cov (comitato-operativo-viabilità) presso la Prefettura il 9 agosto 2022». Quindi le istituzioni sapevano. «Come concordato durante la riunione – spiega la nota dell’Anas –, le attività sono state avviate il 29 agosto 2022 con una turnazione che si articola sulle 24 ore. I lavori in corso, nel tratto compreso tra i km 0,560 e 1,879 della SS 106 Ter (fine della SS 106 Ter - innesto SS 106), prevedono la sostituzione delle barriere presenti e la successiva installazione delle barriere Ndba (National Dynamic Barrier Anas). Si tratta di una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, alta 1,2 metri, con la capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e di due urti in rapida successione». Quindi operazioni messe in campo per garantire una maggiore sicurezza dell’arteria stradale.

