Reggio, nuove darsene e spazi commerciali: l’Authority disegna il porto del futuro

Nuova darsena portuale per le attività diportistiche ma anche lo sviluppo delle attività di cantiere presenti nell’area portuale. Ma tanto altro ancora. Questo quanto è previsto nel Documento di programmazione strategica approvato dall’Authority dello Stretto che rappresenta le linee-base in forza delle quali quale l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto avvia il processo di programmazione strategica delle aree portuali e di collegamento ricadenti in seno alla circoscrizione territoriale di riferimento. Nel documento redatto da un team di esperti e società specializzate sono previsti molti interventi tra i quali si segnalano: la riqualificazione delle aree a Nord dello scalo con delocalizzazione delle attività di cabotaggio e commerciali; la realizzazione di un ormeggio di riserva per le navi che non svolgono attività commerciali e che ne usufruirebbero per la sosta tecnica. Il tutto incastrato nel contesto del Museo del mare e della riqualificazione del quartiere Candeloro che è rimasto senza fondi anche se aspetta cenni per altre misure statali.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata