Ospedale di Locri, abbandono e gogna: "Basta, chiudetelo"

Un quadro desolante, fatto di drammatica carenza di medici e infermieri, anche in reparti fondamentale come il Pronto Soccorso, privi inoltre delle attrezzature necessaria alla minima garanzia della salute dei cittadini-utenti. Un quadro che tra qualche giorno tornerà alla ribalta nazionale dopo l’“incursione” di una troupe televisiva guidata dalla giornalista Cristina Mastandrea, della popolare trasmissione televisiva di La7 condotta da Massimo Giletti “Non è l’Arena”.

Due giorni di riprese che non hanno fatto altro che confermare il permanere delle tante lacune che affliggono i vari reparti. E anche per la troupe televisiva è rimasto un mistero il caso delle inaspettate dimissioni dall’incarico quinquennale di primario del reparto di Ortopedia presentate, ancor prima di assumere servizio, dal dirigente medico che aveva vinto il concorso bandito nel lontano 2016 ed espletato dopo sei anni lo scorso luglio. Anche la troupe di La7 non sarebbe infatti riuscita a intervistare il dirigente medico dimissionario. Inevitabilmente, invece, sotto gli occhi della troupe sono passate le molteplici carenze di attrezzature tecnologiche nei vari reparti, tra le quali la mancanza di ecografi, persino al Pronto Soccorso. Un dirigente medico ha addirittura confidati che lui, per poter effettuare le diagnosi, si è dovuto portare per anni da casa il proprio ecografo personale.

