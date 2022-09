Palmi, s’ingrossa il fronte del “no” alla discarica di Melicuccà

«C’è un pericolo inquinamento?». È il quesito che don Silvio Mesiti, storico parroco della Concattedrale di Palmi, si pone in relazione alla questione della riapertura della discarica di Melicuccà.

«Al di là di tutte le polemiche passate sulle diverse responsabilità politiche istituzionali o personali – argomenta– concentrando la nostra attenzione sulla situazione attuale, siamo arrivati alla convinzione che la presenza e l’attività dell’attuale discarica di Melicuccà, rappresenta un pericolo imminente e soprattutto nell’immediato futuro, per la salute dei palmesi che rischiano di bere acqua inquinata».

Il sacerdote aggiunge ancora: «Quanto sopra, dopo aver consultato il sindaco Giuseppe Ranuccio, Giovanni Barone, Pino Ippolito, il consigliere regionale Giuseppe Mattiani, altri esponenti politici locali, oltre che diverse persone esperte in materia, e le 250 persone che hanno risposto a quanto sul problema abbiamo pubblicato precedentemente su Facebook , che ringraziamo per la loro sensibilità e responsabilità».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata