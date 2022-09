Autismo e disabilità, il Comune di Reggio non attiva “I progetti vita”

«Si sta delineando una situazione molto grave per numerose persone con autismo e disabilità, e per le loro famiglie residenti a Reggio a causa dell'immobilismo amministrativo degli Uffici delle Politiche Sociali». La denuncia arriva da Angela Villani e ed Enrico Mignolo rispettivamente vice presidente “Il Volo delle Farfalle - Evoluzione Autismo” di Reggio e presidente di io autentico OdV (di Vibo) che raccontano: «Il Comune è ancora inadempiente sulla predisposizione e realizzazione dei Progetti di Vita previsti dalla legge 328/2000 a sostegno delle disabilità gravi, per i quali numerose famiglie di persone affette da autismo hanno già presentato domanda o ne sono ancora in attesa, viste le mancate risposte sui tempi e sui modi che dagli Uffici del Comune non arrivano».

«Eppure – spiegano ripercorrendo la vicenda – il 6 luglio 2022 la Commissione consiliare Pari Opportunità ci aveva ricevuto in audizione come associazioni che riuniscono a Reggio e Vibo, numerose famiglie di pazienti e parte del Comitato Uniti per l'Autismo Calabria».

