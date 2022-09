Taurianova, ladri ancora in azione alla centrale a biomasse

Denunciato un nuovo furto all’interno della centrale a biomasse di Taurianova. La struttura, di proprietà di “Piana Energie Rinnovabili srl”, si trova in località Vatoni e già in passato era stata oggetto di “attenzioni” da parte di ignoti. Ieri, la società ha reso noto l’ennesima sottrazione di beni: in particolare, i ladri avrebbero asportato dallo stabilimento diversi cavi di rame presenti nel piazzale antistante l’azienda e numerose parti dell’officina meccanica. «Strumenti indispensabili – è stato spiegato - per poter assicurare la manutenzione costante dell’impianto».

Dopo la denuncia da parte dei titolari, immediato è scattato l’intervento delle forze dell’ordine per i rilevi del caso e l’avvio degli approfondimenti investigativi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata