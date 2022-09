Palmi, centinaia di persone sfilano per dire “no” alla discarica

«No alla discarica, sì alla bonifica». Palmi non ci sta e scende in piazza per ribadire la propria contrarietà alla riapertura della discarica in località La Zingara di Melicuccà dove dallo scorso 8 agosto sono stati riaperti i cancelli ed è cominciato il conferimento delle ecoballe, in modalità provvisoria, fino al riempimento della stessa.

Il comitato civico spontaneo “No Discarica-Sì Acqua Pulita” ha deciso di tenere alta l’attenzione sul delicato tema chiamando a raccolta non soltanto i cittadini di Palmi ma dell’intero territorio. Ed hanno risposto presente diverse realtà associative di Seminara, Bagnara, Pellegrina, Sant’Anna e altri comuni viciniori.

La pioggia proprio all’orario del raduno in località Arangiara, dove sorge il mausoleo dedicato a Francesco Cilea, sembrava poter far desistere dalla partecipazione ma poco dopo un timido sole ha fatto capolino infondendo fiducia e alla fine il corteo, diramatosi per le vie del centro cittadino, ha visto la partecipazione compatta e pacifica di diverse centinaia di persone.

