Concluso nel porto di Reggio Calabria lo sbarco dei 427 migranti giunti ieri mattina a bordo della 'Sea Watch 3'. «L'attuale missione è finita - afferma la ong tedesca - Tutti sono sbarcati a Reggio Calabria. Incrociamo le dita per loro in futuro. Per l’equipaggio, è giunto il momento di riposarsi e continuare a prepararsi per la prossima missione nel miglior modo possibile».

