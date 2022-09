Rifiuti a Reggio Calabria, la rivoluzione non c’è stata: da un anno tutto è nel limbo

Un anno. Tanto è passato circa da quando il bando per la gestione del servizio di raccolta della spazzatura è nel limbo. A fine estate del 2021 l’assegnazione della gara alla Teknoservice per il cambio radicale del settore. Da allora, però, soltanto una parte di quel grande piano dell’amministrazione finalizzato a eliminare le distorsioni della raccolta differenziata spinta porta a porta e migliorare in generale la qualità del servizio con contestuale aumento della percentuale di differenziata, è stata realizzata.

Questo perché dopo una serie di peripezie giudiziarie soltanto a dicembre il Comune ha potuto stipulare un primo rapporto con la ditta piemontese che ha iniziato proprio in quel periodo a operare.

