La selezione per i Centri dell’Impiego di Reggio, gli idonei in pressing sulla Regione

Il comitato idonei del concorso per il potenziamento dei centri per l’Impiego della Regione chiedono l’assorbimento totale. «Nel 2021, la Regione Calabria ha indetto un concorso per il reclutamento di 177 unità (Cat. C) – Istruttore Amministrativo-Contabile: il numero di idonei, pari a 2391 a fronte dei 177 posti messi a concorso. Tenendo conto che la Regione Calabria mostra un’evidente carenza di personale proprio per la categoria C, gli idonei chiedono al Governo Regionale di sfruttare appieno la futura graduatoria. La modalità di reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie rappresenta la regola generale – oltre che finalità primaria di riduzione dei costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive – mentre l’indizione di un nuovo concorso rappresenta un’eccezione che richiede un’apposita e approfondita motivazione. Peraltro il potenziamento dei centri per l’impiego rischia di rimanere solo sulla carta. Serve dunque un cambio di passo da parte della regione per far sì che i concorsi si concludano nel minor tempo possibile e dare una forte risposta occupazionale in una terra che ha fame di lavoro».

