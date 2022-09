Reggio, segnali di risveglio nel cantiere: si lavora al Ponte sul Calopinace

Primi segnali di risveglio per il cantiere del ponte sul torrente Calopinace. L’opera che doveva essere- nel momento in cui si scrive questo articolo- già percorribile da tempo- probabilmente vedrà la luce. Usiamo il condizionale per tutto quello che è successo in questi anni ma sopratutto bisogna utilizzare sempre una certa cautela sui tempi di conclusone dell’intervento. In quanto più volte i lavori sono stati consegnati ma di fatto poi si sono quasi subito bloccati. E in effetti dal Comune nessuno alla domanda del cronista si è voluto sbilanciare sul cantiere. Di certo c’è che finalmente qualcosa si muove e che lo stato di immobilismo registrato da mesi non c’è più.

Ancora siamo alle operazioni preliminari per riprendere un cantiere che di peripezie ne ha dovute registrare parecchie ma almeno c’è una ditta che lavora e che può montare i pali. A breve arriverà il cemento speciale per le opere idrauliche e per fissare le tenute delle campate. Ci vorranno alcune settimane per vedere lo scheletro completo del ponte, sempre se non ci saranno altri intoppi.

