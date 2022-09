Aeroporto di Reggio, un altro passo avanti verso i nuovi collegamenti

Si è svolta ieri l’importante Conferenza di servizi che aveva come oggetto gli oneri di servizio pubblico (circa 13 milioni di euro) relativamente ai servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dello Stretto.

La riunione si è svolta in modalità on line per snellire i tempi ed è stata presieduta dalla vicepresidente della Giunta regionale Giusy Princi. Collegati con la Regione c’erano i rappresentanti del Ministero dei Trasporti, dell’Enac, della Sacal, delle città metropolitane di Reggio e Messina, oltre ai numerosi tecnici che hanno lavorato sui provvedimenti tesi ad assicurare il famoso principio della “continuità territoriale” di aree svantaggiate del territorio nazionale anche all’aeroporto di Reggio e Messina.

Un altro passo avanti, dunque, verso l’implemento del numero dei voli dall’Aeroporto dello Stretto per e da Roma e Milano, oltre alle nuove rotte (e nuovi vettori) che avvicineranno l’intera area dello Stretto con Venezia, Bologna e Torino.

