Reggio, le indagini sul Lido non ancora inviate: slitta l’intervento di riqualificazione

C'è un progetto di massima di fattibilità economica ma ancora la procedura di restyling del Lido comunale non può partire perché serve l'ok della Soprintendenza e per ottenerlo si devono consegnare i carotaggi che ancora non sono stati inviati. Le attività del Comune sono quasi complete e manca soltanto l'invio alla Soprintendenza che dovrà poi proseguire la parte di sua competenza. Intanto il tempo passa inesorabile e la riqualificazione tanto attesa del Lido tarda a iniziare.

Le indagini aggiuntive si sono rese necessarie dopo che i primi controlli avevano fatto intravedere una situazione preoccupante della struttura: «Ai prelievi di carote e barre seguiranno i saggi superficiali distruttivi realizzati a scalpello. Anche in fondazione verranno eseguiti ulteriori indagini a completamento dei dati già in possesso. Nella prima fase di indagine si è riscontrata la possibilità che possa essere presente il fenomeno della “liquefazione del terreno”. I risultati qui analizzati evidenziano un comportamento di tipo “fragile” caratterizzato sia dal prematuro collasso dei pilastri che delle travi.

