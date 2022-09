Crociere, ora si fa sul serio, avviato a Reggio l’iter per il terminal

Il porto diventerà un polo per il turismo con l’obiettivo le crociere. Era un’idea sempre promossa dall’Autorità di sistema portuale dello Stretto e poi messa nero su bianco anche nell’ultimo atto licenziato nelle scorse settimane dall’ente. Il documento di programmazione strategica dell’Authority prevede infatti la realizzazione di un polo crocieristico e anche interventi per integrare l’area con la città. Nei mesi scorsi l’idea era diventata ufficiale con una dichiarazione del presidente dell’Autority: «A Reggio, «un terminal crocieristico, con gli annessi servizi per il controllo e l’accoglienza dei passeggeri, la realizzazione di nuovi ormeggi per i mezzi veloci con Messina e le Isole Eolie, l’incremento delle corse giornaliere con Messina, aree attrezzate da destinare al diportismo di transito e ai maxi-yacht».

