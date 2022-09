Droga sull’asse Locri-Puglia-Sicilia: udienza d’appello per diciassette

Il maxiprocesso “Koleos” approda in appello davanti ai giudici di Reggio Calabria il 5 ottobre. In quella data, dinanzi alla seconda sezione penale della Corte reggina, sono chiamati a comparire 17 imputati che sono stati giudicati in primo grado con il rito abbreviato è concluso con circa due secoli di reclusione, che vanno da un massimo di 20 anni ad un minimo di 4 anni e 6 mesi.

Gli imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto appello contro la decisione del gup distrettuale che si è fondata sull’impianto accusatorio proposto dalla Procura antimafia reggina.

Il processo è scaturito dall’indagine denominata “Koleos”, scattata nel luglio del 2020, che ha riguardato un traffico di sostanze stupefacenti tra la Locride e la Sicilia, in particolare in provincia di Messina e Catania, nonché la Puglia, nello specifico in provincia di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce. La Procura reggina contesta, a vario titolo e con modalità differenti, diversi reati tra i quali la partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed altri reati.

