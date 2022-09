Arrivano i fondi per gli alloggi popolari di Melito, riqualificazione da 2,5 milioni di euro

Poco più di 2,5 milioni di euro per interventi di riqualificazione selle case popolari. Concesso al comune melitese, il finanziamento arriva dalla Regione, ma con fondi afferenti al Pnrr. L’iter per l’assegnazione delle risorse ha rischiato di essere interrotto a seguito della richiesta di approfondimenti arrivata nel mese di agosto dagli uffici regionali, ma l’ostacolo è stato superato dall’ufficio tecnico comunale, con inoltro dei chiarimenti richiesti.

«Il progetto ambizioso –evidenzia la nota diramata dal palazzo comunale – che ha visto il Comune di Melito eccellere in graduatoria, undicesimo in Calabria e primo in provincia di Reggio, era sembrato a rischio allorquando la Regione aveva inoltrato, nel mese di agosto, l’avvio di procedura di esclusione, invitando l’ente a offrire delucidazioni in merito alla disponibilità del progetto e al cronoprogramma da osservare».

