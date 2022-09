Reggio, disoccupati e inattivi: sono ben 15mila

Una mancanza di lavoro ormai strutturale. In un contesto regionale già difficile a Reggio Calabria la carenza di occupazione è una piaga e allo stesso tempo una macchia con circa 15 mila disoccupati di lunga durata ed una incidenza femminile appena sotto il 30%. Lo certifica la Regione nella relazione sull’andamento dei servizi. Oltre al dato sulla disoccupazione complessiva nel report un dato che viene parecchio sottolineato è quello della mancanza di lavoro.

Donne senza occupazione

«Il tema della disoccupazione femminile merita un approfondimento sia a livello territoriale che per classe di età. Le oltre 54 mila donne in cerca di occupazione si concentrano per il 43% nella provincia di Cosenza, il 19% in quella di Catanzaro e il 17,2% nel territorio di Reggio Calabria. la stima provinciale dei Neet per provincia e per genere (Tabella 9). Nelle province di Crotone e Reggio Calabria l’incidenza delle giovani donne Neet supera abbondantemente il 50%».

L’altra faccia del problema

Nel 2021 il Sistema Informativo Excelsior ha previsto un totale delle entrate nelle imprese della Calabria pari circa 94 mila addetti. Complessivamente il 25,4% dei profili richiesti è considerato dalle imprese intervistate di difficile reperimento. Il lavoro nella sostanza ci sarebbe e questa sarebbe la prima mappa delle professioni verso cui dovrebbe essere orientata l’azione formativa tenendo in considerazione anche la domanda delle imprese. Dall’analisi delle attivazioni si concentra sui profili non qualificati mentre le difficoltà di reperimento riguardano la domanda di profili qualificati.

