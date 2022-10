Castore, lavoratori in piazza. Comune di Reggio: pagati gli stipendi

Scendono in piazza per rivendicare il diritto alla retribuzione e ricevono le rassicurazioni da parte dei vertici degli enti. Il sindaco ff Paolo Brunetti ieri ha incontrato i lavoratori Castore, durante l’assemblea sindacale convocata dalla Cisl. «Nessuna preoccupazione, i lavoratori sono una priorità per l'amministrazione comunale e metropolitana – ha ribadito Brunetti –. Sono al centro del progetto di crescita di Castore che avrà ancora più forza con l'ingresso della MetroCity nella compagine societaria. Gli stipendi sono stati tutti pagati e ci impegniamo per una maggiore puntualità nei confronti della società. Castore è la figlia prediletta di quest'Amministrazione, è nata tra mille difficoltà e continueremo ad accompagnarla in questo suo percorso di crescita». Una presa di posizione con cui il Comune spera di aver riportato il sereno tra i lavoratori della municipalizzata. Ieri una delegazione sindacale, a margine di un'assemblea convocata dalla Cisl, ha incontrato i vertici di Palazzo San Giorgio. Presenti oltre ai sindaci ff di Comune Paolo Brunetti, e Città metropolitana Carmelo Versace, gli assessori Rocco Albanese e Francesco Gangemi, insieme a numerosi consiglieri e delegati del Comune e della Città Metropolitana.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata