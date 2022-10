“Nuova Linea” a Scilla, l'assessore Vita: “Contro di me nessun provvedimento”

«Mi corre l’obbligo di specificare che il mio nome risulta inserito esclusivamente in un atto denominato “Informativa di notizie di reato” che differisce dal “Registro degli indagati” e che non sono mai stato raggiunto ad oggi da nessun tipo di provvedimento; probabilmente quella che sulle righe di un giornale può apparire un banale sinonimo, in realtà ha giudizialmente una rilevanza ed un significato sostanziale differenti, diventando purtroppo fuorviante per il lettore e lesivo dell’immagine della persona interessata». Lo precisa l’assessore dimissionario Giuseppe Vita in relazione al nostro articolo sull’inchiesta denominata “Nuova Linea”, pubblicato lo scorso 28 settembre con il titolo “Scilla, si è dimesso il sindaco Pasqualino Ciccone.

