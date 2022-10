Pnrr a Reggio Calabria, 7 progetti vincenti sul fronte caldo dei rifiuti

Sette progetti ammessi al finanziamento. Il ministero della Transizione ecologia ha approvato la graduatoria provvisoria delle proposte inoltrate dagli enti locali per accedere ai finanziamenti alla linea di intervento B. Tra questi rientrano i sette interventi presentati dalla Città Metropolitana. Un primo successo che alimenta le attese. Certo ancora dal Ministero non sono state indicate le risorse con cui ciascuna misura viene premiata, e ancora poco definita è la capienza totale dell'intera linea di finanziamento. Anche se tra le incognite il dato è che i progetti reggini rientrano nella graduatoria. Tra questi quello che si aggiudica il voto più alto è quello che prevede la realizzazione di una piattaforma per il trattamento della frazione umida dei rifiuti. Operazione che prevede costi per circa 20 milioni di euro che vede come location strategica la piana di Gioia Tauro. Progetto che con un punteggio di 69,13 si piazza nella parte alta della classifica. L’idea è di creare un impianto di digestione anaerobica dei rifiuti organici capace di produrre biogas da riutilizzare.

