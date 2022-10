Concorso a Reggio Calabria: sono 135 i profili richiesti. I primi saranno i vigili

Ecco come l’amministrazione ha intenzione tramite la piattaforma Mepa di reclutare la società per lo svolgimento delle procedure selettive «in ragione della carenza all’interno del personale in servizio di risorse specialistiche per la gestione delle procedure di reclutamento, occorre procedere all’affidamento a società specializzata nel settore del servizio di progettazione, realizzazione e gestione dei concorsi mediante piattaforma per le iscrizioni on line compreso help desk e piattaforma digitale e servizio di proctoring per l’effettuazione delle prove relative alle procedure concorsuali pubbliche bandite dall’Ente per tutti i profili professionali», per questo vi è «la necessità di acquisire la collaborazione di soggetti qualificati, che abbiano a disposizione un’efficiente tecnologia per l’effettuazione delle prove concorsuali da remoto nonché soggetti esperti nei processi di reclutamento, per la progettazione, realizzazione e correzione delle prove relative alle procedure pubbliche che saranno indette dal Comune di Reggio Calabria».

I profili richiesti

Questo quanto ha messo a bando l’amministrazione comunale: 14 impiegati di categoria C, Agente di Polizia Municipale con contratto di formazione e lavoro (dovrebbero essere i primi bandi a partire); 8 cat. D, Istruttore Direttivo Tecnico; 12 cat. D, Istruttore Direttivo Amministrativo; 9 cat. D, Istruttore Direttivo Contabile; - 10 cat. D, Istruttore direttivo socio-educativo/assistente sociale; 18 cat. C, Agente di polizia municipale; 20 cat. C, Istruttore tecnico geometra; 21 cat. C, Istruttore amministrativo; 12 cat. C, Istruttore contabile; 12 cat. B3, Collaboratore amministrativo informatico. Una vasta rosa di dipendenti che che serviranno a dare manforte agli uffici che soffrono di una carenza di organico senza precedenti e che non riescono a garantire le normali attività.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata