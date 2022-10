Reggio Calabria, finanziamenti delle isole ecologiche. È corsa contro il tempo per salvarli

Arriva il parere positivo della conferenza dei servizi. Dopo anni di inerzia e silenzio qualcosa si muove. Ma per non perdere i 350 mila euro del Pon metro per la realizzazione dell'isola ecologica sud a Ravagnese occorre fare presto. Molto presto. Le linee programmatiche del Piano Operativo legato alle risorse del React EU prevedono, una tempistica stringata. Ai fini della rendicontazione dell'opera alla data del 31 ottobre 2023, di formalizzare entro il 31 ottobre un impegno giuridicamente vincolante con l’operatore economico che dovrà realizzare l’opera. Quindi una vera corsa contro il tempo per recuperare, si spera, tutto il tempo che è andato perduto negli anni scorsi.

E poi c'è l'altra grande partita appesa ad un filo: quella dell'ampliamento dell'unica isola ecologica del territorio. Una struttura quella di Condera che opera a pieno regime. Il progetto prevede un restyling importante, operazione da 900 mila euro circa, che attinge i finanziamenti dal canale dei Patti per il Sud. E anche su questo versante si registrano ritardi pesanti. Il progetto c’è. Nel 2020 si era arrivati finalmente al bando dei lavori.

