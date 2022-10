Reggio, affidati i lavori a Longhi Bovetto. E subito si preleva il percolato

Stavolta si fa sul serio. Dopo anni di silenzio costati anche una sanzione europea all'Italia, per la discarica di Longhi Bovetto è arrivata la svolta. In una manciata di mesi di procede spediti e arriva l'aggiudicazione dei lavori per gli interventi di completamento e monitoraggio ambientale della discarica. Operazione da 800 mila euro che attinge alle risorse del Pon Metro. Non solo mentre è maturata l'aggiudicazione del bando il Comune ha anche provveduto ad affidare il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianti autorizzati del percolato derivante dall’ex discarica rsu.

Il conto alla rovescia per chiudere una vicenda lunga e complicata che si trascina da decenni costata anche un processo con assoluzione a una classe dirigente. Accelerazione registrata dopo la scelta dell'Ente “a corto” di tecnici di rivolgersi allo staff dei progettisti che per primi si occuparono dell’opera. Serve un aggiornamento del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento denominato “Completamento e monitoraggio ambientale discarica Longhi Bovetto” dell’importo complessivo di 800 mila euro finanziati attraverso i canali del Pon Metro (React-Eu).

