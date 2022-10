Sorgente Vina, il Ministero ordina la messa in sicurezza a Palmi

Sono arrivate nei giorni scorsi le risultanze del ministero della Transizione ecologica in merito alla sorgente Vina. A comunicarlo è stato l’assessore con delega all’Ambiente, Alessandro Riotto.

«Lo scorso 9 agosto avevamo richiesto alla Regione Calabria e all’Arpacal l’annullamento in autotutela dello “Studio Arpacal per il dimensionamento preliminare e definitivo delle aree di salvaguardia della Sorgente Vina (ai sensi dell’art. 94 D.lgs. 152/2006)” e dei conseguenti decreti regionali di approvazione (n. 6959 del 26/6 e n. 7171 del 30/6/2022); proprio perché, non valutando opportunamente il rischio incombente sulla sorgente Vina, tale studio ha avuto come diretta conseguenza non già la tutela della Sorgente ma la ripresa delle attività sulle discariche. È superfluo dire che non abbiamo avuto risposta alcuna né dalla Regione né dall’Arpacal.

