Gioia Tauro, in coma il 50enne caduto battendo la testa

Sarebbe in coma l’extracomunitario che mercoledì è svenuto mentre percorreva la centralissima via Duomo sbattendo la testa per terra. Si tratta di indiscrezioni non confermate dai sanitari, ma che circolano con sempre più insistenza nelle ultime ore.

L’episodio era assurto agli onori della cronaca per via dell’incredibile ritardo, circa un’ora, con cui è arrivata l’ambulanza, nonostante l’immediata richiesta di soccorso inoltrata dai passanti. Dall’altro capo del telefono, infatti, quanti hanno lanciato l’allarme si sarebbero sentiti dire che in quel momento non vi erano mezzi disponibili in zona e che la prima ambulanza utile sarebbe dovuta arrivare addirittura da S. Eufemia d’Aspromonte.

Come se non bastasse, l’unità mobile liberatasi nel frattempo da Polistena sarebbe giunta sul posto senza medico a bordo motivo per cui il malcapitato, in condizioni critiche e privo di sensi è stato trasportato subito in codice rosso al PS dell’ospedale cittadino, con ulteriore perdita di minuti preziosi, salvo poi disporne il trasferimento d’urgenza al GOM di Reggio Calabria dove è tutt’ora ricoverato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata