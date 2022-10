Taurianova, grazie al progetto “Supreme” altri 3,5 milioni dall’UE

«Chiudiamo un primo step operativo che proietta il progetto “Supreme” verso il Piano di azione locale a valere sul PNRR dei Piani Urbani Integrati per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura».

Così il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, a margine del suo intervento alla conferenza conclusiva del progetto “Supreme” che si è tenuta a Bari il 19 e il 20 ottobre scorsi. Al teatro “Santa Lucia” una delegazione del centro pianigiano ha partecipato agli stati generali del programma nazionale messo in campo per il contrasto allo sfruttamento degli immigrati.

«Un percorso – ha sottolineato Biasi – che ci ha visti protagonisti assoluti e unico Comune, tra i soggetti attuatori, chiamato sul palco a testimoniare l’esperienza positiva vissuta dal punto di vista umano, sociale, tecnico e amministrativo. È stata una sfida faticosa ma assolutamente esaltante. Abbiamo accolto con soddisfazione il plauso da parte della delegata della Commissione Europea, che ha auspicato la contaminazione e la messa in circolo delle esperienze vissute e raccolte con “Supreme”».

