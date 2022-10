Scilla, il “dossier ospedale” finisce sul tavolo di Mattarella

Gli ex consiglieri comunali Francesco Rottura e Tino Demaio hanno scritto una lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per informarlo della grave situazione sanitaria nella quale versano i nostri territori e della prossima chiusura dello “Scillesi d’America”, da alcuni anni declassato a Casa della salute di Scilla e presidio sanitario mai convertito.

I due ex consiglieri non entrano in merito né alle deficitarie gestioni commissariali né al mancato intervento strutturale. «Riteniamo che la chiusura perentoria dell’ospedale “Scillesi d’America” – si legge nella lettera – oltre a disattendere in toto la nostra Costituzione che all’articolo 32 recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”, ha come diretta e drammatica conseguenza quella di annullare il diritto alla salute dei cittadini calabresi. Tra l’altro presso la Casa della salute di Scilla sono presenti dei reparti di eccellenza».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata