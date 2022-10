Il narcotraffico tra la Calabria e Bogotà: in appello il processo-bis

E' iniziato davanti ai giudici della Corte di appello di Reggio il processo bis di secondo grado su rinvio della Cassazione, scaturito dall’indagine “Buena Ventura” in relazione alla contestata associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Il processo per un nuovo giudizio dei giudici del territorio riguarda le posizioni di Massimiliano Bortone, Rocco Morabito, Michele Galantino, Giovanni Palamara, Santo Palamara, Rocco Modaffari, Umberto Sacco, Renato Sansò, Arturo Sansò e Francesco Fiore.

L’indagine denominata “Buena Ventura” era stata eseguita dagli investigatori della Polizia di Reggio con il coinvolgimento del Servizio centrale operativo e della Direzione centrale per i servizi antidroga con il coordinato dalla Procura distrettuale antimafia. Secondo gli investigatori reggini, il cartello calabrese che sarebbe riconducibile alle famiglie Morabito-Bruzzaniti-Palamara aveva assunto iniziative per la pianificazione e la realizzazione di compravendita di droga lungo l’asse Reggio–Bogotà, da far arrivare verosimilmente al porto di Gioia Tauro, attraverso apposite società operanti nel settore della importazione di prodotti ortofrutticoli, ovvero per via aerea mediante corrieri adibiti al trasporto della droga in valigie fino ad uno scalo aereo del Centro-Nord.

