Reggio, omicidio colposo Demetrio Nicolò. Il reato è prescritto, ma il risarcimento va confermato

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dagli imputati Bruno Sergi e Diego Giustra, medici del Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti, nonché dall'Azienda ospedaliera “Bianchi-Melacrinò-Morelli”, contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati ma ne aveva confermato la responsabilità agli effetti civili in relazione all'omicidio colposo di Demetrio Nicolò (deceduto il 7 luglio 2008) e li aveva condannati, in solido tra loro e con l'Azienda ospedaliera, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.

In udienza sono comparsi l'avvocato Orlando Cassisi, difensore della vedova Anna Maria Saraceno e dei tre figli, Antonio Carmelo, Giovanna Maria e Claudio Nicolò; l'avvocato Irene Calogero per Bibiana Nicolò, sorella della vittima; l'avvocato Pier Paolo Emanuele per Bruno Sergi e l'avvocato Nicola Crucitti per Diego Giustra.

Il processo di primo grado si concludeva nel luglio 2014 con la condanna dei dottori Giustra e Sergi alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, nonché, in solido con il responsabile civile Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrinò-Morelli, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. In particolare il Tribunale riteneva che «deve ravvisarsi a carico dei sanitari condotta gravemente imperita o negligente per non aver orientato una diagnosi di sospetta patologia cardiaca/coronarica a carico del paziente Demetrio Nicolò; condotta gravemente negligente per avere omesso di richiedere una consulenza cardiologica; condotta gravemente negligente per avere omesso di disporre il ricovero del paziente per sospetta patologia cardiaca/coronarica, ovvero di sottoporlo a ulteriore periodo di osservazione clinica; condotta gravemente imperita o negligente per avere omesso di prescrivere idonea terapia all'atto della dimissione».

