Reggio, un asilo nido per Gallico grazie ai Patti per il Sud

Il progetto c’è. La Giunta ha approvato l’esecutivo che apre alla fase successiva: il bando per i lavori. Operazione con cui attraverso i Patti per il Sud in Comune investe 1,3 milioni di euro per fornire al territorio di Gallico un nuovo asilo nido. Un servizio per le famiglie. In una città che fino al qualche anno addietro non poteva contare sulla presenza di asili nido pubblici, si sceglie di investire affinché nelle periferie si possano creare nuove realtà. Attività che nel mese di luglio aveva portato allo sblocco dell’iter con l’approvazione del preliminare delle tre strutture che secondo i piani di Palazzo San Giorgio dovrebbero sorgere a Bocale-Pellaro per l’area sud a Gallico e ad Arghillà, periferia collinare nord. Adesso si compie un ulteriore step. E bisogna fare presto. Perché secondo la tabella di marcia dettata per le opere dei Patti per il Sud prevedono che entro la fine del 2022 l’Ente debba procedere ad un affidamento giuridicamente vincolante per “blindare” le attività ed evitare che le risorse possano essere dirottate su altre opere. Per questo l’auspicio è che anche rispetto agli altri due asili previsti possano maturare novità positive. Intanto si procede con la struttura di Gallico. Nel progetto esecutivo si rivedono le stime.

