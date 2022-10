Reggio, omicidio a Vinco: archiviata la posizione di Giuseppe Morabito

Il Gip Stefania Rachele, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura e dell'avv. Lorenzo Gatto, ha archiviato la posizione processuale di Giuseppe Morabito, che era stato indagato per l'omicidio di Vincenzo Morabito, avvenuto nelle campagne di Vinco, i primi giorni di ottobre 2018.

A un primo esame del medico legale, la morte sembrava causata da un arresto cardiaco. Sentiti dai Carabinieri di Cannavò i parenti dell'ucciso, emergeva una situazione di forti contrasti tra il defunto e Giuseppe Morabito per questioni di terreni confinanti. Questi artriti conducevano a indagini più approfondite. La svolta delle indagini però si aveva con l’autopsia. Il Medico legale, infatti, rinveniva nel torace della vittima un bossolo di pistola, che ne aveva causato la morte, All'udienza di opposizione del decreto di archiviazione proposta dalla parte offesa, la Procura ha insistito per l'archiviazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata