Rifiuti a Reggio, la sentenza lascia tutto nel limbo

«Si dichiara Ecologia Oggi S.p.A. aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria». Bisogna partire da questo passaggio della sentenza del Tar di Reggio del 29 dicembre 2021 per cercare di capire che cosa può succedere al servizio di raccolta della spazzatura in città. Il Consiglio di Stato ha confermato quella sentenza con una diversa motivazione e in teoria “Ecologia Oggi” dovrebbe essere l’aggiudicataria dal momento che ha vinto il giudizio.

Nella pratica c’è ancora Teknoservice e non si sa che cosa succederà perché i giudici di appello lanciano una scialuppa di salvataggio al Comune scrivendo che: «Il Comune, pertanto, dovrà procedere ad una rinnovata e motivata valutazione specifica e puntuale dell’offerta della Teknoservice in punto di equivalenza funzionale (e di effettiva idoneità al conseguimento dei prefissati obiettivi di raccolta differenziata) delle modalità di raccolta ivi proposte rispetto alle indicazioni operative».

In sostanza che vuol dire? Che la commissione di gara dovrà rivalutare il tutto e se confermerà le statuizioni già assunte la ditta che svolge da un anno il servizio senza possibilità per il Comune di firmare il contratto (questo quando deciso sempre dai giudici amministrativi nel corso del lunghissimo processo) potrà diventare nuovamente l’affidataria del servizio stesso. Ma ci sono evidentemente dei paletti che sono quelli fissati nell’ultima sentenza.

