Erosione a Reggio, previsti tempi lunghi per gli interventi a Pellaro e Bocale

Una stagione che sembra non avere fine. Ma le temperature estive non fanno abbassare la guardia rispetto alla necessità di intervenire per la tutela della costa. Il braccio di ferro continuo tra il mare e la spiaggia non conosce tregua e alle prime mareggiate il litorale di Bocale e Punta Pellaro potrebbe essere esposto a una nuova avanzata. Per questo l’intervento di manutenzione ai pennelli non va lasciata nel cassetto.

Certo nel mese di luglio la Città Metropolitana ha adottato dei provvedimenti che aprono a interventi di ampio respiro. Una visione di lungo corso che pensa finalmente in una chiave progettuale e non emergenziale al fenomeno. Ma intanto? Basta un’ondata di maltempo per cancellare metri di arenile. Ed è quello che preoccupa di più i residenti della zona e chi ha investito tanto nelle attività turistiche.

Già alla fine della scorsa stagione si attendeva questa operazione che avrebbe “messo in sicurezza” la spiaggia che proprio grazie alla realizzazione dei pennelli si è ricreata. Ma nulla è stato fatto. Si replica anche quest’anno affidandosi alla provvidenza e alla clemenza del meteo?

