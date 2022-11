Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla SS 106 nel Reggino e più precisamente all'altezza di Bovalino. Per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrate due auto e ci sarebbero due feriti (i due conducenti, che tuttavia non avrebbero riportato gravi conseguenze). Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia.

