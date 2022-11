Reggio, “all’istituto De Gasperi la mensa non è mai partita”

Con l’anno scolastico pienamente operativo torna alla ribalta un problema ciclicamente presente nella scuola: quello della refezione scolastica. Una rappresentanza di genitori della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Catanoso-De Gasperi ha chiesto con una lettera aperta “chiarimenti alle Istituzioni Competenti circa il mancato avvio del servizio di refezione scolastica, inizialmente previsto per il giorno 3 ottobre come pubblicamente riportato il primo settembre sul sito del Comune». Specificano gli estensori della missiva scrivono come «quello della mensa scolastica rappresenti un servizio pubblico essenziale, un diritto di ogni bambino e di ogni bambina nonché un importante momento educativo, oltre che un aiuto significativo per tutti noi genitori». Non un semplice momento accessorio rispetto all’attività educativa ma un vero e proprio elemento di socializzazione.

