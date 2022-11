Il termovalorizzatore di Gioia Tauro “passa” al Tar, respinto il ricorso contro la procedura

Va avanti l’iter per l’adeguamento e il raddoppio, con due nuove linee, del termovalorizzatore di Gioia Tauro, perno del sistema rifiuti impostato dalla Regione. Il Tar di Reggio, con sentenza breve, ha infatti dichiarato irricevibile il ricorso presentato da Ecologia Oggi contro la procedura avviata dalla Cittadella e oggi giunta alla fase tecnica di valutazione dell’unica offerta pervenuta.

I ricorrenti, nello specifico, contestavano la mancata riapertura dei termini (scaduti il 30 maggio scorso) per le proposte di project financing e, a cascata, altri atti del procedimento che – in caso di accoglimento delle tesi da parte del Tar – sarebbe stato invalidato. Si lamentava, fra l’altro, l’illegittimità dell’avviso esplorativo nonché della Faq pubblicata sul sito della Regione in data 22 luglio 2022, «per non aver consentito in difetto di indispensabili informazioni la predisposizione consapevole della manifestazione di interesse». Per i giudici del Tar di Reggio, tuttavia, i motivi di ricorso sono «irricevibili per tardività». Nocciolo della questione era il chiarimento relativo alla presunta sovrapposizione della procedura con quella “parallela” avviata dalla Città metropolitana per l’affidamento della gestione dell’impianto di rifiuti urbani di Gioia Tauro.

