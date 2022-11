Sorace si è dimesso, la sua scuola calcio di Polistena risulta... truffata

Indagine su presunte falsificazioni: Domenico Sorace si è dimesso da assessore. L’amministrazione comunale di “Rialzati Polistena”, guidata dal sindaco Michele Tripodi, chiederà la costituzione di parte civile.

Come anticipato nell’edizione di ieri, con una lettera indirizzata al primo cittadino Domenico Sorace si è dimesso dalla carica di assessore comunale con delega allo sport. La scelta è stata motivata a seguito della vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto per circostanze comunque accadute in tempi antecedenti il suo incarico pubblico.

L’indagine dei carabinieri della stazione di San Giorgio Morgeto, coordinata dalla Procura di Palmi, ha infatti permesso di ipotizzare che nel periodo da febbraio a marzo 2021 due pregiudicati di origini campane (denunciati), giunti nella Piana di Gioia Tauro, si siano finti medici dello sport ed abbiano effettuato abusivamente, non solo a San Giorgio Morgeto e a Polistena, ma anche in altri Comuni della Piana, visite finalizzate al rilascio dei certificati di idoneità all’attività sportiva.

Il terzo indagato nella vicenda, è proprio Domenico Sorace, all’epoca dei fatti responsabile di una scuola calcio di Polistena, che a dire il vero risulta tra le associazioni sportive che sarebbero state truffate. Secondo i Carabinieri sono almeno 160 certificati falsi realizzati dai truffatori che solitamente intascavano 25 euro a visita, dopo aver falsificato il logo della Federazione medico sportiva italiana.

