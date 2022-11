Molochio, 57enne accusa un malore e finisce in un burrone. Ricoverato in ospedale

Non sarebbe in pericolo di vita l’uomo di Molochio che questa mattina è finito in un dirupo a causa di un malore. F. R., agricoltore di 57 anni, stava percorrendo una strada comunale in località “Fiumara secca”, al confine con il territorio di Cittanova, quando la sua auto è uscita fuori strada per un collasso improvviso. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine a margine dell’accaduto, l’incidente si sarebbe consumato dopo le 11: l’uomo sarebbe riuscito fortunatamente ad allertare i soccorsi prima di perdere conoscenza. Immediato l’intervento dei carabinieri del locale comando stazione e del Suem 118 sul luogo. F. R., dopo le manovre di primo soccorso praticate dai sanitari, è stato quindi trasportato all’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena per il ricovero e le cure del caso. Forse un problema cardiaco come causa del malore. Le sue condizioni non sarebbero considerate critiche dai sanitari, nonostante la necessità di osservazione del paziente. L’agricoltore e pastore molochiese si trovava nelle periferie agricole del paese in prossimità di alcuni terreni di sua proprietà per le consuete attività lavorative. L’uomo praticherebbe quotidianamente la strada che conduce dalla zona bassa del paese conduce fino all’area boschiva del torrente “Barvi”. Un tracciato conosciuto a memoria. Un dettaglio che potrebbe avergli salvato la vita.

