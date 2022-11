'Ndrangheta, torna in libertà l'ex consigliere comunale di Scilla "Gigi" Paladino

Scarcerato dopo quasi due mesi di arresti domiciliari l'ex consigliere comunale di Scilla, Girolamo “Gigi” Paladino (54 anni). Anche lui è tra le persone coinvolte nell'operazione “Nuova linea”, il colpo di scure inferto dalla Procura antimafia e dai carabinieri di Reggio Calabria al nuovo corso della cosca “Nasone Gaietti” che dominava sulla cittadina della Costa Viola. Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria ha disposto la scarcerazione di “Gigi” Paladino accogliendo il ricorso del collegio difensivo composto dagli avvocati Vincenzina Leone, Giacomo Iaria e Francesco Giorgio Arena. L'ex consigliere comunale e imprenditore della ristorazione è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, e nello specifico di aver favorito i vertici della cosca di Scilla in cambio di sostegno alle ultime elezioni comunali. Davanti ai Giudici del riesame si è registrata la ferma opposizione del Pubblico ministero Nicola De Caria che in discussione ha ribadito l'impianto accusatorio.

