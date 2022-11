Gioia Tauro, via libera al concorso di progettazione per la riqualificazione della Ciambra

Ci sarà tempo fino alle 12 del prossimo 12 dicembre per presentare le domande di partecipazione al primo grado dei concorsi “A Ciambra - Programma di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale” e “Sant’Elia - Valorizzazione delle aree del Monte Sant’Elia e dei cammini” e, invece, fino alle 12 del 30 dicembre per aderire ai concorsi “Vita dAmare - Strutture sommerse per l’ambiente marino metropolitano” e “Metrolaghi - Reti di laghetti collinari nella fascia ionica”. Quattro interventi pensati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per favorire la partecipazione delle comunità ai bandi attuativi del Pnrr e della programmazione 2021- 2027 dei Fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Palazzo Alvaro, infatti, ha prorogato i termini per la chiusura delle iscrizioni ai diversi studi di fattibilità che permetteranno di misurare capacità, competenze e idee di quei professionisti che hanno a cuore il rilancio e lo sviluppo del territorio attraverso una nuova visione degli spazi, dei bisogni e delle necessità dei cittadini.

