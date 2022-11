Reggio, detenuto tenta suicidio in reparto ospedale e viene salvato

La Polizia penitenziaria, dopo Vibo Valentia, ha salvato la vita ad un altro detenuto, questa volta nel reparto protetto dell’ospedale riuniti di Reggio Calabria. A darne notizia è Maurizio Policaro, segretario regionale del sindacato Osapp. Il fatto è accaduto nella prima serata di ieri quando un detenuto di alta sicurezza ha tentato di impiccarsi con le lenzuola, ma è stato salvato dall’intervento degli agenti della Polizia penitenziaria.

«Nella circostanza - afferma Policaro in una nota - deve ancora una volta necessariamente evidenziarsi l’alta professionalità della Polizia penitenziaria che nonostante le gravissime carenze degli organici continua a mettere in campo professionalità e non solo per la salvaguardia della vita umana. La regione Calabria necessita di concreti ed effettivi interventi che oggi ribadiamo sono indispensabili. Le recenti assegnazioni di poliziotti hanno coperto solo un minimo delle necessita territoriali che purtroppo determinano eccessivi esposizioni di rischio degli addetti ai lavori , in particolar modo per la Polizia Penitenziaria. Il Governo e la nuova compagine politica deve dare assoluta priorità al sistema penitenziario, aspettiamo fatti concreti e non più parole. Alla Presidente Giorgia Meloni, al ministro della Giustizia Carlo Nordio e i suoi sottosegretari chiediamo semplicemente consequenzialità agli annunci fatti e interventi immediati, pena, maggiori e più gravi conseguenze».

