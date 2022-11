Reggio, l’Asp cerca infermieri e decide di attingere alla graduatoria del Gom

Mancano infermieri all’Azienda sanitaria provinciale, così nelle more dell’espletamento e definizione delle procedure concorsuali, per garantire i servizi pubblici essenziali, l’Asp attinge alla graduatoria del Grande ospedale metropolitano. Una sinergia che viene disciplinata da una convenzione sottoscritta tra le due aziende della sanità pubblica del territorio. L’obiettivo è garantire nel più breve tempo possibile l’assunzione a tempo determinato di 30 infermieri.

La convenzione avrà la durata di un anno, salvo recesso di una delle due parti, da comunicarsi formalmente e con un preavviso di quindici giorni. Convenzione che potrà cessare in via immediata in caso di definizione delle procedure di reclutamento del personale di interesse da parte dell’Azienda sanitaria provinciale. Anche in questo caso verrà formalizzata comunicazione che ha un termine di minimo preavviso di 15 (quindici) giorni.

