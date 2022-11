Alival, due investitori in campo. A Reggio c’è una speranza per gli 80 operai

Sono due importanti aziende casearie interessate a rilevare il pacchetto dell’Alival a San Gregorio. Sono del Vibonese e del Catanzarese e non si esclude anche una partecipazione per formare una cordata unica anche per cercare di rilanciare il sito produttivo e mantenere i livelli occupazionali. L’importante novità è emersa ieri alla Cittadella regionale dove la vice-presidente della Regione Giusi Princi ha convocato il tavolo istituzionale per affrontare la grave vertenza e al quale hanno preso parte i rappresentanti dei sindacati, il Comune e la Città Metropolitana. Nei giorni scorsi è arrivata la convocazione del tavolo richiesto dalle organizzazioni sindacali per entrare nel merito della possibile riconversione industriale del sito di prodotti caseari gestito dalla società controllata dal colosso Lactalis e che ha annunciato l’interruzione delle attività dalla fine del prossimo mese di marzo.

