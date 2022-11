Paura a Reggio Calabria, lavoratrice aggredita e derubata

Era impegnata nel su lavoro, alle prime luci dell’alba quando la città non è ancora sveglia, è stata aggredita e derubata in pieno centro storico. Quella di martedì è stata una brutta giornata per un’operatrice della Teknoservice che ha vissuto una triste esperienza in via Fra Gesualdo Melacrinò. Attorno a questa operatrice si stringono i colleghi che le testimoniano vicinanza attraverso una ferma presa di posizione delle organizzazioni sindacali. I rappresentanti delle sigle Cgil, Cisl, Uil e Fiadel esprimono «solidarietà nei confronti di una donna e mamma lavoratrice che ha vissuto mentre lavorava una vicenda tanto difficile quanto preoccupante. Evento che evidenzia ancora una volta la situazione drammatica che il nostro territorio sta attraversando. La nostra speranza è che non passi inosservato questo episodio e non venga messo nel dimenticatoio». Insomma un appello alle istituzioni nel nome della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini intanto «le dinamiche della vicenda e il soggetto responsabile sono al vaglio degli inquirenti».

