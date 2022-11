Debiti del Comune di Reggio, istanze per 180 mln

Si arriva a un primo step nella fase di rilevazione dei debiti commerciali di Palazzo San Giorgio. Si tratta della procedura che era stata attivata dall’amministrazione nei mesi scorsi e basata sulle norme statali che danno la possibilità agli enti sottoposti al piano di riequilibrio di gestire la mole di debiti esigibili al 30 dicembre 2020.

Già nei mesi scorsi era stata definita la procedura e adesso ci sono in dettaglio chi ha chiesto e quanto a Palazzo San Giorgio. Come era emerso in precedenza si tratta di somme di varia tipologia ma troviamo molte curiosità importanti. Partiamo dalle società che sono state impegnate nel settore del welfare e che hanno depositato 14 istanze per un totale di 585mila euro; a 675mila euro ammontano le istanze di 76 operatori economici per lo smart city; 122 mila euro sono quelle di competenza della Segreteria generale.

Richieste dall’Asl di Milano Nel settore delle risorse umane troviamo già la prima curiosità perché tra gli enti pubblici creditori figura anche l’Asl di Milano per un importato irrisorio di 580 euro circa; 160 mila invece arrivano sul settore dell’istruzione. Sono 8 le istanze per il settore dei lavori pubblici tra le quali anche una proveniente dall’Università Mediterranea-Dipartimento di Agraria e un’altra dalla società dello stesso Comune “Castore”. Non è l’unico caso, però, perché per il settore finanze e per quello delle partecipate spunta Hermes con una richiesta per i due settori di un milione di euro.

E non è finita, perché tra i creditori del Comune c’è ancora Castore per alcuni interventi nei cimiteri e anche l’Autorità di sistema portuale dello Stretto nel settore della cultura ma si tratta comunque di fondi irrisori.

